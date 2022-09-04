Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video

Ömer Tuğrul İnançer Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerinin anlatıldığı Yüzler ve İzler programında Ömer Tuğrul İnançer de bizlere kendi hayat hikayesini anlattı.