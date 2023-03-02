OMÜ Tıp’ta meydana gelen yangınla ilgili açıklama: “Cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yok” | Video

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yoktur” dedi.