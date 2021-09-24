Omurilik felçli 10 yaşındaki Salih'in teknoloji azmi | Video
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Salih Coş, geçirdiği kaza sonrası omurilik felci oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Salih asla pes etmedi. Fizik tedaviyle ellerini yeniden kullanmaya başladı. Resme duyduğu aşkla çizimler yaptı, hatta TEKNOFEST için ürün bile tasarladı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pazar akşamına kadar sürecek olan Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurdun dört köşesindeki gençlerin göğüs kabartan başarı öykülerini de milyonlara anlatıyor. Onlardan biri de Yargıtay üyesi Mustafa Abdullah Coş ile Çocuk Gelişimi Öğretmeni Aliye Coş'un biricik evladı Salih Coş. 5 yaşındayken annesi Aliye Coş onu kreşten alıp aracıyla eve götürdüğü sırada direksiyon başında beyin kanaması geçirerek kaza yaptı. Salih ve annesi kazadan sağ kurtuldu. Ancak Salih omurilik felci oldu. Koca yürekli yılmadı, pes etmedi. Fizik tedavi ile çalışarak ellerini kullanmayı başardı. Resim sanatına duyduğu aşkla hayata yeniden tutunarak yepyeni bir sayfa açtı. TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması kapsamında Engelli Dostu kategorisinde ziyaretçilere projelerini sunan "ROBESTES" takımı "Sandalyem Masamı Kucakladı" isimli projesiyle yoğun ilgi gördü. Projenin fikir babası 10 yaşındaki Salih Coş, tüm zorluklara karşı nasıl dimdik durabileceğinin en çarpıcı bir örneği, Ankara Etimesgut BİLSEM öğrencisi Salih "Proje arkadaşım Egemen Gürsoy'la yaptığımız araştırmada tekerlekli sandalyeler için bir resim masasına rastlamadık. Bu yüzden bu özel masayı tasarladık. Felç olduktan sonra bile hayata tutunmaktan ve hobilerimden vazgeçmedim" dedi.
ZARAR GÖREN AKCİĞERİNİ SÜREKLİ KONUŞARAK AÇTI
Kazadan sonra Salih'in akciğeri de zarar gördü. Bundan dolayı konuşamaz oldu. Doktorlar sürekli konuşması gerektiğini, ancak bu şekilde akciğerlerinin açılabileceğini söyledi. Hakim olan abla Feride Coş, kardeşi Salih'e, "Bir Youtube kanalı aç ve orada konuşmaya başla" dedi. Salih kanalını açtı ve engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak için video çekmeye başladı. Kanalın 20 bine yakın takipçisi var.