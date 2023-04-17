Ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada | Video 17.04.2023 | 10:37 Başakşehir de cadde üzerinde ön kaldırarak seyreden motosikletli sürücünün kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de akşam saatlerinde motosikleti ile cadde üzerine ön kaldırıp drift atan motosiklet sürücüsünün kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, cadde üzerinde ön kaldırıp drift atan sürücünün sonrasında kaza yaptığı görüldü.