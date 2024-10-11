Onbinlerce kaçak gözlükle yakalandı… Piyasa değeri 355 milyon lira…
İstanbul’da piyasa değeri 355 milyon lira olan 236 bin 972 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
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