Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01.12.2024 | 09:06 Aksaray’da önünde seyreden araca çarpan sürücü ve arkadaşı, araç durduktan sonra çarptıkları araçta bulunan kadın sürücü ve yanındaki eşini darp edip kaçarak kayıplara karıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç, önünde seyreden S.K. (46) idaresindeki 06 GL 901 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve yanındaki arkadaşı çarptıkları aracın kadın sürücüsü S.K. ve yanında bulunan eşine küfür ve hakaretler yağdırdı. Ardından hızını alamayan şahıslar hem kadın sürücüyü hem de eşini darp ederek hızla olay yerinden kaçtı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından kadın sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yaşadığı olayı anlatan yaralı kadın sürücü S.K., "2 tane genç, arabamıza vurdu, sonra da bizi dövdü. Bize küfürler etti, eşimi dövdü, beni de dövdü. Alkollülerdi herhalde. Sonra da kaçtılar" dedi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüphelilerin peşine düşerken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.