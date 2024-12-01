Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video
Aksaray’da önünde seyreden araca çarpan sürücü ve arkadaşı, araç durduktan sonra çarptıkları araçta bulunan kadın sürücü ve yanındaki eşini darp edip kaçarak kayıplara karıştı.
Yaşadığı olayı anlatan yaralı kadın sürücü S.K., "2 tane genç, arabamıza vurdu, sonra da bizi dövdü. Bize küfürler etti, eşimi dövdü, beni de dövdü. Alkollülerdi herhalde. Sonra da kaçtılar" dedi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüphelilerin peşine düşerken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.
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