Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 16.06.2023 | 14:28 İstanbul Siber Polisleri; yasa dışı bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynamaya devam etmelerini sağlayan, söz konusu kişileri kendilerine yüklü miktarda borçlandıran ve paraları silah zoruyla ölümle tehdit ederek tahsil eden çeteyi çökertti. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Kartal, Pendik ve Sultanbeyli İlçeleri'nde kendilerini "Anadolu Grubu" olarak adlandıran yasa dışı bahis çetesi üyelerinin açık kimlikleri tespit edildi. Çete üyelerinin yasa dışı bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynamaya devam etmelerini sağladıkları ve yüklü miktarlarda borçlandırdıkları saptandı. Çete üyeleri iddialara göre yüklü miktarda borçlandırdıkları kişilerden silah zoruyla tahsilat yaptı ve "QR Kod" yöntemi ile farklı bankaların ATM'lerinden yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları çekti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN…

Çete üyelerine yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir İlleri'nde çok sayıda adrese baskın yapıldı. 28 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyeleri delil karartmak için kullandıkları cep telefonlarını operasyon öncesinde imha etme girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Adreslerde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, altı dizüstü bilgisayar, bir harici disk, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 94 pompalı tüfek fişeği, 88 mermi, 16 banka kartı ve 52 bin 415 lira nakit para ele geçirildi.