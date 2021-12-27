Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar | Video

Esenyurt'ta hırsızlar, bıraktığı mesaj ile görenlere pes dedirtti. Çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra ise çaldıkları panelvanı sokak ortasında bıraktılar. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karıştılar.