Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
01:29
02:27
01:53
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 27.12.2021 | 09:13
05:34
Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar | Video 27.12.2021 | 09:52
03:24
Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video 27.12.2021 | 09:52
03:11
Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video 27.12.2021 | 09:45
01:43
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı | Video 27.12.2021 | 09:46
02:11
Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video 27.12.2021 | 09:46
01:19
00:34
00:18
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 27.12.2021 | 09:10
00:25
Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video 26.12.2021 | 16:08
00:26
Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video 26.12.2021 | 16:05
00:04
01:09
03:15
00:25
Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video 26.12.2021 | 13:43
03:22
Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video 26.12.2021 | 12:02
04:25
Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı | Video 26.12.2021 | 11:41
Esenyurt'ta hırsızlar, bıraktığı mesaj ile görenlere pes dedirtti. Çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra ise çaldıkları panelvanı sokak ortasında bıraktılar. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karıştılar.