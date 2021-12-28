Video Yaşam Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video
Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video

Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video

28.12.2021 | 13:27

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Küçükçekmece'de sokakta gezinen kimliği belirsiz hırsız, tek katlı evin camına vurarak kendisine yanıt veren 17 yaşındaki kızın elindeki telefonu "amcanı arayacağım" diyerek alıp kaçtı. Hırsızın cama vurma ve telefonu çaldıktan sonra kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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