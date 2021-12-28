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OTOMATİK OYNAT
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Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video 28.12.2021 | 13:27
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Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı | Video 28.12.2021 | 13:03
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İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı 28.12.2021 | 11:22
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Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu! Kış ortasında evsiz kaldılar | Video 28.12.2021 | 11:40
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İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2021 | 11:02
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Jandarma yürekleri ısıttı | Video 28.12.2021 | 11:18
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Konteynerde tarım dönemi | Video 28.12.2021 | 11:01
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Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz | Video 28.12.2021 | 09:53
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Başkan Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu | Video 28.12.2021 | 10:59
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Konya'da donan gölün üzerinde yürüdüler | Video 28.12.2021 | 10:41
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Ardahan'da çeşmeler buz tuttu, sis ulaşımı olumsuz etkiledi | video 28.12.2021 | 10:41
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Parkta karşılaşan liseli kızlar birbirine girdi | Video 28.12.2021 | 10:58
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Adana'da Kripto cinneti! Eşini öldürdü, intihar etti | Video 28.12.2021 | 10:50
Küçükçekmece'de sokakta gezinen kimliği belirsiz hırsız, tek katlı evin camına vurarak kendisine yanıt veren 17 yaşındaki kızın elindeki telefonu "amcanı arayacağım" diyerek alıp kaçtı. Hırsızın cama vurma ve telefonu çaldıktan sonra kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.