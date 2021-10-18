Video Yaşam Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video

Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video

18.10.2021 | 15:04

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MERSİN'de Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçaklayarak öldürdü, sonra 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

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Olay, Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar'ı uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattadaki daireden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi. 4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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