Video Yaşam Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video

Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video

01.08.2024 | 10:50

Bursa'da bir şüpheli girdiği evden 10 bin lira çaldıktan sonra markette yöneldi. Kasiyerin olmadığını görünce kasadan cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir eve girip 10 bin lira çalan şüpheli buradan çıktıktan sonra, Emirsultan Mahallesi'nde bir markete müşteri gibi girdi. Şadi A. (30) içerde bir süre gezindikten sonra kasadaki çalışanın olmadığını fark etti. Etrafı kolaçan eden şüpheli hızlı hareketlerle kasadan telefonu alarak kayıplara karıştı. Kasaya dönen çalışan; paranın alındığı ve telefonun olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, fiziki takibe alarak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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