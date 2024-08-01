Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video
Bursa'da bir şüpheli girdiği evden 10 bin lira çaldıktan sonra markette yöneldi. Kasiyerin olmadığını görünce kasadan cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
01:50
02:09
Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video 01.08.2024 | 10:56
02:56
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video 01.08.2024 | 10:50
07:18
00:27
Bursa'da garip kavga! Boş olan trafikte yol için kavga ettiler | Video 01.08.2024 | 10:31
03:16
02:34
Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video 01.08.2024 | 10:06
02:56
Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video 01.08.2024 | 09:56
01:18
01:07
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2024 | 09:16
04:41
Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti | Video 01.08.2024 | 09:12
01:52
03:42
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırı | Video 01.08.2024 | 09:03
04:06
03:42
00:46
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video 01.08.2024 | 09:03
00:11
01:35
00:17
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 31.07.2024 | 16:36