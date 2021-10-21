Video Yaşam Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video

Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video

21.10.2021 | 10:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 05:50
Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 21.10.2021 | 10:46
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı’yı çileden çıkartan açıklamalar 11:38
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 21.10.2021 | 10:53
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 00:30
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
Beşiktaş’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 05:31
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 21.10.2021 | 10:35
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi | Video 03:41
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video 21.10.2021 | 10:23
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 00:32
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 21.10.2021 | 10:34
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 00:47
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 21.10.2021 | 10:23
112’ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın | Video 03:40
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" | Video 21.10.2021 | 10:23
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 00:52
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 00:40
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 21.10.2021 | 10:17
Avcılar’daki pazarda yine otomobil unutuldu 05:53
Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu 21.10.2021 | 09:59
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 00:41
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 21.10.2021 | 09:52
Esenyurt’ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 00:27
Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 21.10.2021 | 09:52
Adana’da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 00:37
Adana'da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:43
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 04:43
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 21.10.2021 | 09:52
İstanbul’da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 01:17
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 21.10.2021 | 09:43
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 04:17
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 21.10.2021 | 09:27
Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video 09:31
Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video 21.10.2021 | 09:18
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 00:37
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:32
İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 02:18
İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 21.10.2021 | 09:13

Küçükçekmece’de, iki şahıs gündüz saatlerinde bir eve girip bilgisayar ve cep telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızlar daha sonra güle oynaya binadan çıkıp kaçtılar.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz hafta cuma günü Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki erkek şahıs evlerin kapılarını kontrol ederek binada dolaşmaya başladı. Şahıslar ikinci katta Sabahattin Ö'ye ait eve girdi. Evde arama yapan hırsızlar 1 bilgisayar, 3 tane cep telefonu çaldı. Hırsızlar daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Ev sakinleri geldiğinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ev sakinleri içeriyi kontrol ettiğinde bilgisayar ve cep telefonlarının yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve kamera çalışması yaptı. Yapılan incelemede, iki kişinin kapıları kurcaladığı ve ellerindeki bilgisayar ve cep telefonlarıyla binadan çıktığı görüldü. Hırsızlar üzerinde çalışma yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet ekipleri, hırsızların kimliklerini tespit ederken, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hırsızların binadan çıkarken rahat tavırları dikkat çekerken, güle oynaya olay yerinden kaçtıkları kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA