Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video
Bursa’da aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Market işletmecisi kiracı, dükkan sahibinin bacağına arka arkaya ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tarafların yakınları tartışmaya tutuştu.
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