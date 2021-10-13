Video Yaşam Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı

Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı

13.10.2021 | 09:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 00:16
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 13.10.2021 | 09:25
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 00:59
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 13.10.2021 | 09:08
Ankara’da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 01:00
Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 13.10.2021 | 08:58
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 02:12
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 13.10.2021 | 08:58
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 01:55
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 13.10.2021 | 08:39
Tekirdağ’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 01:04
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 00:36
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
Esenler’de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 01:20
Esenler'de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 12.10.2021 | 20:40
8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 02:59
8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 12.10.2021 | 18:49
La Palma’da 700’den fazla kişi için tahliye emri | Video 03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
SON DAKİKA: Suç örgütü ’Lions Cartel’in elebaşı sınır dışı edilecek 00:43
SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 00:55
İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 12.10.2021 | 17:18
İstanbul Taksim Meydanı’nda turistin taksi isyanı 03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 00:13
Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 00:41
Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
Kocaeli’de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 01:21
Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 00:28
Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
Sakarya’da faciadan dönüldü...Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine çarptı 02:43
Sakarya'da faciadan dönüldü...Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine çarptı 12.10.2021 | 16:25

Bursa'da bir kişinin intihar ettiği sanılan olayın perde arkasını Cinayet Büro ekipleri aydınlattı. Olayın kazayla yaralama olduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki B.T. ve beraberindeki (34) S.G., (37) S.G. ve (20) G.Y. isimli arkadaşları evde oturduğu sırada S.G.'nin elindeki silah doldur boşalt yaptığı sırada ateş aldı. silahtan çıkan kurşun B.T.'ye isabet etti. Sonrasında B.T.'nin silahla intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralı B.T. olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan 3 kişi ise Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden S.G.'nin ilk ifadesinde B.T.'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi. Bunun üzerine emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi. Yaralı B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken mahkemeye çıkarılan S.G.'nin tutuklandığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA