Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı

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Bursa'da bir kişinin intihar ettiği sanılan olayın perde arkasını Cinayet Büro ekipleri aydınlattı. Olayın kazayla yaralama olduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki B.T. ve beraberindeki (34) S.G., (37) S.G. ve (20) G.Y. isimli arkadaşları evde oturduğu sırada S.G.'nin elindeki silah doldur boşalt yaptığı sırada ateş aldı. silahtan çıkan kurşun B.T.'ye isabet etti. Sonrasında B.T.'nin silahla intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Yaralı B.T. olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan 3 kişi ise Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden S.G.'nin ilk ifadesinde B.T.'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi. Bunun üzerine emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi. Yaralı B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken mahkemeye çıkarılan S.G.'nin tutuklandığı öğrenildi.