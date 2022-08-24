Önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video

İstanbul’da girdiği iş yerinden cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Hırsız, Güven Timleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; girdiği bir iş yerinden bir kişinin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Güven Timleri; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.E.D. isimli hırsızı yakaladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Çalınan cep telefonu bulunarak muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.E.D. cezaevine gönderildi.