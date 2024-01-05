Video Yaşam Önce kavga etti, sonra aracını polislerin üzerine sürdü | Video
Önce kavga etti, sonra aracını polislerin üzerine sürdü | Video

Önce kavga etti, sonra aracını polislerin üzerine sürdü | Video

05.01.2024 | 06:01

Nevşehir’de dükkan sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Dükkan sahibi müdahale için olay yerine gelen polis ekiplerinin üzerine araç sürdü. Olayda 1 polis memuru yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi ürerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri dükkan sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinden 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracı ile uzaklaşan dükkan sahibi Günay Servet Ö., dakikalar sonrasında tekrar olay yerine gelerek aracını, olaya müdahale eden sivil polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yaşanan olayda Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru Ş.K. yaralandı. Diğer meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracı ile polis memurlarına çarpan sürücü Günay Servet Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan Günay Servet Ö. ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesine daha sonra da Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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