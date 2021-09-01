Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video

Fatih’te kamyona arkadan çarpan otomobilinin hasar görmesine sinirlenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Otomobilinin kırılan tamponunu alan sürücü, kamyonet sürücüsüne saldırdı. Kamyonet sürücüsü dayak yememek için trafik polislerine sığındı.

Olay dün saat 16.15 sıralarında Fatih Haseki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre virajı dönen bir kamyonete arkadan otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü sinirlendi. Kazada otomobilin ön tamponu kırıldı. Otomobil sürücüsü ön tamponu alarak kamyonet sürücüsüne vurdu. Kamyonet sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerine sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sakinleştirdikten sonra kaza raporu tuttu. Kavga daha fazla büyümeden bitti.