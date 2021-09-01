Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:26
01:01
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 11:23
03:50
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 01.09.2021 | 11:05
03:11
03:36
İstanbul Esenyurt'ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 01.09.2021 | 09:58
04:53
01:17
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 10:49
05:17
ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı | Video 01.09.2021 | 10:39
00:44
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:31
Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:00
01:29
Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video 01.09.2021 | 10:17
02:07
Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu | Video 01.09.2021 | 10:17
09:50
01:18
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor | Video 01.09.2021 | 10:17
00:36
Aranan şahıs, salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı | Video 01.09.2021 | 10:17
04:06
05:58
02:37
Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video 01.09.2021 | 09:48
Fatih’te kamyona arkadan çarpan otomobilinin hasar görmesine sinirlenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Otomobilinin kırılan tamponunu alan sürücü, kamyonet sürücüsüne saldırdı. Kamyonet sürücüsü dayak yememek için trafik polislerine sığındı.
Olay dün saat 16.15 sıralarında Fatih Haseki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre virajı dönen bir kamyonete arkadan otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü sinirlendi. Kazada otomobilin ön tamponu kırıldı. Otomobil sürücüsü ön tamponu alarak kamyonet sürücüsüne vurdu. Kamyonet sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerine sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sakinleştirdikten sonra kaza raporu tuttu. Kavga daha fazla büyümeden bitti.