Önce kocasını sonra kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakladı | Video

Sultangazi'de, karı- koca arasında çıkan kavgada kadın, kocasını bıçaklayarak yaraladı. Anne ve babasının kavgasını ayırmak isteyen çiftin oğulları da elinden aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Oğullarının yaşadığı korkuyla dışarı çıkıp, kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. İddiaya göre, karı koca olan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Emre Y., sağ elinden hafif yaralandı. Oğul Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı. Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.