Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video 13.05.2025 | 09:42 Aksaray'da uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapan jandarmanın narkotik köpeği, önce koklayıp sonra patisiyle işaret ettiği bazanın içinde 1 kilo 464 gram uyuşturucu maddeyi buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyon, merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliklerini tespit ettiği Ş.C. ve B.C. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yaklaşık 6 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle birlikte şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği bazanın altında koklayarak bulduğu uyuşturucuların yerini patisiyle işaret etti. Bazanın altında 1 kilo 464 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 170 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.