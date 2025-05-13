Video Yaşam Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video
Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video

Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video

13.05.2025 | 09:42

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapan jandarmanın narkotik köpeği, önce koklayıp sonra patisiyle işaret ettiği bazanın içinde 1 kilo 464 gram uyuşturucu maddeyi buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyon, merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliklerini tespit ettiği Ş.C. ve B.C. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yaklaşık 6 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle birlikte şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği bazanın altında koklayarak bulduğu uyuşturucuların yerini patisiyle işaret etti. Bazanın altında 1 kilo 464 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 170 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 06:34
Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 13.05.2025 | 15:05
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 06:36
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 13.05.2025 | 15:04
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 00:50
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 13.05.2025 | 15:04
Çanakkale’deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 00:53
Çanakkale'deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 13.05.2025 | 14:24
Carlos geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:44
"Carlos" geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 13.05.2025 | 12:35
Alkollü sürücü, polise ’Beni döv’ diye yalvardı | Video 01:23
Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video 13.05.2025 | 12:35
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı’na demir attı | Video 03:32
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı | Video 13.05.2025 | 12:35
Ataşehir’de tamirhanede otomobil alev alev yandı, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu | Video 02:07
Ataşehir'de tamirhanede otomobil alev alev yandı, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu | Video 13.05.2025 | 12:34
Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:58
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 13.05.2025 | 09:44
Aracını çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 03:50
Aracını çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 13.05.2025 | 09:44
Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video 02:47
Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video 13.05.2025 | 09:44
Büyükçekmece’de deprem anı kamerada | Video 00:17
Büyükçekmece'de deprem anı kamerada | Video 13.05.2025 | 09:43
Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video 03:32
Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video 13.05.2025 | 09:43
Ordu’da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı | Video 00:32
Ordu'da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı | Video 13.05.2025 | 09:43
Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video 00:50
Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video 13.05.2025 | 09:42
Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video 01:52
Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video 13.05.2025 | 09:42
Kağıthane’de metrobüsün motor bölümü yandı | Video 00:32
Kağıthane’de metrobüsün motor bölümü yandı | Video 13.05.2025 | 08:45
1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video 14:52
1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video 13.05.2025 | 08:45
Taraftarların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı, 13 gözaltı | Video 03:24
Taraftarların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı, 13 gözaltı | Video 13.05.2025 | 08:45
Şanlıurfa merkezli 25 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonlarında 41 tutuklama | Video 00:44
Şanlıurfa merkezli 25 ilde 'dolandırıcılık' operasyonlarında 41 tutuklama | Video 13.05.2025 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY