Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı
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İstanbul Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, girdiği markette kasiyerlere saldırdı, ardından ise kendini yoldan geçen arabaların önüne atladı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamayan kadın, polis ekiplerinin kelepçe takmasıyla hastaneye kaldırdı. Ertesi gün ise kadının market çalışanlarından özür dilediği öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.