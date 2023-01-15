Önce motosiklete sonra otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video
Arnavutköy'de yol kenarına park etmiş otomobil ve motosiklete çarpan hafif ticari araç daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı ve sonrasında aracın yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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