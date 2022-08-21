Video Yaşam Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı | Video
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı | Video

Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı | Video

21.08.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı | Video 01:15
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı | Video 21.08.2022 | 08:41
Mardin’de katliam gibi kazayı görgü tanığı anlattı: “Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı” | Video 02:20
Mardin’de katliam gibi kazayı görgü tanığı anlattı: “Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı” | Video 21.08.2022 | 08:41
Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 00:34
Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 20.08.2022 | 21:11
Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:32
Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.08.2022 | 17:00
Vatandaşları telefonla arayarak 900 bin TL dolandıran şahıs yakalandı | Video 00:51
Vatandaşları telefonla arayarak 900 bin TL dolandıran şahıs yakalandı | Video 20.08.2022 | 16:09
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2022 | 16:09
Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video 01:34
Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video 20.08.2022 | 15:54
İHA muhabirinin zor anları: Gaziantep’te yaşanan kazayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu! | Video 04:31
İHA muhabirinin zor anları: Gaziantep’te yaşanan kazayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu! | Video 20.08.2022 | 15:39
Son Dakika: SABAH Özel! İstanbul’da dev operasyon: El bombası ve silahlarla yakalandılar | Video 01:01
Son Dakika: SABAH Özel! İstanbul’da dev operasyon: El bombası ve silahlarla yakalandılar | Video 20.08.2022 | 14:46
Gaziantep’te 16 kişinin öldüğü zincirleme kaza faciasının yaşandığı bölgeden korkunç görüntüler... | Video 03:36
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü zincirleme kaza faciasının yaşandığı bölgeden korkunç görüntüler... | Video 20.08.2022 | 14:20
SON DAKİKA: Gaziantep’teki feci kazanın ana nedeni ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı A Haber’de değerlendirdi | Video 05:27
SON DAKİKA: Gaziantep'teki feci kazanın ana nedeni ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı A Haber'de değerlendirdi | Video 20.08.2022 | 14:07
Gaziantep’teki korkunç kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti! A Haber olayın yaşandığı yerde… Kan donduran görüntüler! | Video 15:10
Gaziantep’teki korkunç kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti! A Haber olayın yaşandığı yerde… Kan donduran görüntüler! | Video 20.08.2022 | 13:56
Gaziantep’te meydana gelen kazayla ilgili Vali Davut Gül açıklama yaptı | Video 01:30
Gaziantep'te meydana gelen kazayla ilgili Vali Davut Gül açıklama yaptı | Video 20.08.2022 | 13:42
SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video 09:33
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 13:26
Gaziantep Nizip’te katliam gibi kaza: 16 Ölü, 21 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinden son bilgiler 15:18
Gaziantep Nizip'te katliam gibi kaza: 16 Ölü, 21 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinden son bilgiler 20.08.2022 | 12:41
SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... 04:58
SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2022 | 12:34
Fatih’te çıplak vaziyette etrafa saldıran kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 04:19
Fatih’te çıplak vaziyette etrafa saldıran kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 20.08.2022 | 11:37
Bursa’da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:34
Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 11:18
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 00:25
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 20.08.2022 | 10:52
“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar | Video 01:13
“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar | Video 20.08.2022 | 10:52

Kırıkkale'de apartman dairesindeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, bir kişiyi tabancayla öldürülmüş halde buldu. Babalarının cenazesini gören çocuklarının feryadı ise yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde çıkan tabanca seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Ali Özdoğan'ı (54) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu anlaşılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Özdoğan'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. 4 çocuk babası Ali Özdoğan'ın AFAD'ta çalıştığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA