Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video

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İstanbul Sancaktepe’de, kurye sipariş getirdiği apartmanda daire önünde bulunan ayakkabıyı çaldı. Ayakkabısı çalınan genç ise hırsıza tepki göstererek, hırsızdan yeni ayakkabı getirmesini istedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"BANA O AYAKKABIYI GETİRSELER DE BEN GİYMEM, BAŞKA BİR AYAKKABI GETİRSİNLER"
Ayakkabısı çalınan Gürsoy Soylu, "Akşam ayakkabıları düzeltiyorduk, bir baktık ayakkabılar yok. Annem sordu ayakkabıları ne yaptın diye, ben de bilmediğimi söyledim. Daha önceden de aynı şeyler oldu, eve girmeye de çalışmışlardı. Kameradan baktım, kurye geliyor siparişi teslim edip ayakkabıları alıp gidiyor. Adam çok profesyonel. Ayakkabının değeri 800 lira civarı var. Yetkililerden, hırsızın cezasız kalmamasını istiyorum. Bana o ayakkabıyı geri getirseler de ben giymem. Bana başka bir ayakkabı getirsinler ya da paramı versinler" dedi.