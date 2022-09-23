Video Yaşam Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video
Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video

Önce sipariş getirdi, sonra ayakkabı çaldı... O anlar kamerada | Video

23.09.2022 | 11:28

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İstanbul Sancaktepe’de, kurye sipariş getirdiği apartmanda daire önünde bulunan ayakkabıyı çaldı. Ayakkabısı çalınan genç ise hırsıza tepki göstererek, hırsızdan yeni ayakkabı getirmesini istedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkete ait kurye, yemek getirdiği apartmanda bir dairenin kapısında bulunan ayakkabıyı çaldı. Yemek getirdiği daireye siparişi teslim eden kurye, asansöre binecekken, asansör yanında bulunan ayakkabılıktan 800 lira değerindeki bir çift ayakkabıyı alıp binadan ayrıldı. Ayakkabısı çalınan genç ise hırsıza seslenerek, hırsızdan, eski ayakkabısını getirse de giymeyeceğini bu sebeple yenisini getirmesini istedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BANA O AYAKKABIYI GETİRSELER DE BEN GİYMEM, BAŞKA BİR AYAKKABI GETİRSİNLER"
Ayakkabısı çalınan Gürsoy Soylu, "Akşam ayakkabıları düzeltiyorduk, bir baktık ayakkabılar yok. Annem sordu ayakkabıları ne yaptın diye, ben de bilmediğimi söyledim. Daha önceden de aynı şeyler oldu, eve girmeye de çalışmışlardı. Kameradan baktım, kurye geliyor siparişi teslim edip ayakkabıları alıp gidiyor. Adam çok profesyonel. Ayakkabının değeri 800 lira civarı var. Yetkililerden, hırsızın cezasız kalmamasını istiyorum. Bana o ayakkabıyı geri getirseler de ben giymem. Bana başka bir ayakkabı getirsinler ya da paramı versinler" dedi.

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