Önce taksiye çarptı sonra kadını zorla arabasına bindirmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video

Üsküdar’da bir sürücü, otomobiliyle ticari taksiye çarptı, ardından taksiye binmek isteyen kadını otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler olaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.