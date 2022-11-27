Video Yaşam Önce tartıştığı kız arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti | Video
Önce tartıştığı kız arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti | Video

Önce tartıştığı kız arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti | Video

27.11.2022 | 15:45

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Bolu'da tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ateş ederek öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

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Olay, saat 12.15 sıralarında Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.İ. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Sevcan Dönmezer,(24) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Umutcan İlter,(25) yanında getirdiği tabanca ile önce Sevcan Dönmezer isimli kadına, ardından da kendi kafasına ateş etti. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan ağır yaralılar Umutcan İlter ve Sevcan Dönmezer sağlık ekipleri tarafında olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Umutcan İlter ve Sevcan Dönmezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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