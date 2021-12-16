Önce taş, sonra tekme! Başakşehir'de marketteki soygun kamerada | Video

BAŞAKŞEHİR'de zincir marketlerin cam kapısını taşla kırarak içeri girip çuvalla eşya çalan kişiler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı zamanlarda farklı 3 marketlerden hırsızlık yapan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde 3 farklı zincir marketlerin camları kırılarak hırsızlık yapıldı. Marketlerde aynı şekilde yapılan hırsızlık sonrası polis ekipleri harekete geçti. Başakşehir Devriye Amirliği Ekipleri Mobil Park Timi yaptığı çalışmada Azat Ç. ile Serdar K. isimli iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azat Ç. ile Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şahintepe Mahallesi'nde bulunan zincir marketlerde hırsızlık yapan kişilerin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eline aldığı taşla camları kırdığı ve diğer kişinin de çuvala içeri girdiği görülüyor. İki kişi marketten elindeki çuvalı doldurarak çıktığı anlar yansıdı. Başka bir marketin kamerasına, kasaya giren bir kişinin para çaldığı görüldü.