Önce yedek anahtarı sonra otomobili çaldılar | Video
Adana'da bir ailenin evine giren hırsızlar önce yedek anahtarı 15 gün sonra da evin önünde duran yaklaşık 900 bin lira değerindeki otomobili çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
15 GÜN ÖNCE YEDEK ANAHTAR ÇALINMIŞ
Ümit Bursal'ın 15 gün öncede evine giren hırsızlar tarafından yedek anahtarının çalındığı polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.
"GEREKLİ ARAMALAR YAPILIYOR"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ümit Bursal, evine giren hırsızların önce yedek anahtarı sonra da otomobillerini çaldığını söyledi. Bursal, "1 haftadır otomobilimizi arıyoruz ama bulamadık. Görüntülerde kimin çaldığı gözükmüyor. Sadece aracın gidişi gözüküyor. Şuanda araç Adana sokaklarında geziyor. Bizim cenazemiz vardı o sırada eve girip yedek anahtarı almışlar. Sonrada gelip otomobilimizi götürmüşler. Polise bildirdik. Gerekli aramalar yapılıyor" dedi.
"ŞÜPHELENDİKLERİMİZ VAR"
Otomobilinin değerinin 900 bin lira olduğunu ve mağdur olduğunu anlatan Bursal, "Her taraf hırsız olmuş. Biz otomobilimizi 2018 yılında 0 almıştık. Şuanda 900 bin lira değerinde. Şüphelendiklerimiz var ama görüntülerde tam gözükmediği için bir şey diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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