Video Yaşam Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video

Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video

01.08.2023 | 08:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'ndeki iki farklı otele, otellerin bilekliklerini kullanarak giren 42 yaşındaki Taylan M.G., önce otellerde yemeğini yedi. Daha sonra balkondan yabancı turistlerin odasına giren şüpheli, turistlerin paralarını çaldı. Turistlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şahsın kimliği belirlenip kaldığı aparta operasyon yapıldı. Şüpheli şahıs yakalanırken konakladığı apartta yapılan aramada 127 bin 120 Ruble, bin 456 Dolar, 200 Euro, 2 bin 300 TL, 70 Bosna Marakası, 45 Dirhem ve 2 Riyal ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taylan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taylan M.G.'nin otel odasına balkondan girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 00:55
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 01.08.2023 | 09:10
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:00
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.08.2023 | 09:05
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01:26
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01.08.2023 | 08:52
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 00:48
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 02:08
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 31.07.2023 | 22:54
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 31.07.2023 | 22:11
Beylikdüzü’nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 00:44
Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 31.07.2023 | 16:20
Kimseye aldırış etmedi, bir eliyle telefon tutup diğer eliyle minibüsü kullandı | Video 03:19
Kimseye aldırış etmedi, bir eliyle telefon tutup diğer eliyle minibüsü kullandı | Video 31.07.2023 | 15:40
Otomobil yolcu dolu durağa böyle daldı: Facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:12
Otomobil yolcu dolu durağa böyle daldı: Facianın eşiğinden dönüldü | Video 31.07.2023 | 15:09
Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyadan tehdit mesajları atan şüpheliden şikayetçi oldu | Video 00:15
Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyadan tehdit mesajları atan şüpheliden şikayetçi oldu | Video 31.07.2023 | 15:07
Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti | Video 11:03
Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti | Video 31.07.2023 | 14:30
Mardin’de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 00:17
Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 14:28
Diyarbakır’da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı | Video 01:10
Diyarbakır'da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 14:07
İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı | Video 01:29
İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı | Video 31.07.2023 | 13:45
Hatay’daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 01:16
Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 31.07.2023 | 13:45
Kilis’te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video 02:18
Kilis'te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 13:44
Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video 02:18
Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video 31.07.2023 | 13:24
İstanbul Kağıthane’de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video 00:13
İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video 31.07.2023 | 13:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA