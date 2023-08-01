Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
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