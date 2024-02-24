Video Yaşam Onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal'ın polis hayali gerçekleşti | VİDEOHABER
Onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal'ın polis hayali gerçekleşti | VİDEOHABER

Onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal'ın polis hayali gerçekleşti | VİDEOHABER

24.02.2024 | 01:23

Kocaeli, Derince'de yaşayan ve onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce'nin hayali, 22 Şubat 2024 Perşembe günü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sayesinde gerçeğe dönüştü. Polisleri çok seven Kutsal için düzenlenen etkinlik, onun ve ailesinin yüzünü güldürdü.

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