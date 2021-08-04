Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video
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Manavgat’ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.