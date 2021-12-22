Onlarca suç kaydı bulunan yankesicileri ‘özel ekip’ tespit etti

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yankesicilik olaylarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 kişiyi yakaladı. Kurulan ‘özel ekip’ tarafından yakalanan C.E. ve N.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.