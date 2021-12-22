Video Yaşam Onlarca suç kaydı bulunan yankesicileri ‘özel ekip’ tespit etti
Onlarca suç kaydı bulunan yankesicileri ‘özel ekip’ tespit etti

Onlarca suç kaydı bulunan yankesicileri ‘özel ekip’ tespit etti

22.12.2021 | 17:29

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yankesicilik olaylarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 kişiyi yakaladı. Kurulan ‘özel ekip’ tarafından yakalanan C.E. ve N.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

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