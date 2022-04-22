Önlerine gelen herkese saldırdılar! Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı | Video
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte alkolden zehirlenen ve kaldırıldıkları Manavgat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini darp edip, taşkınlık çıkaran baba oğul güçlükle gözaltına alındı.