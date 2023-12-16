Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video
Afyonkarahisar’da önünde seyreden araca çarptıktan sonra orta refüje girip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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