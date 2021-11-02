Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı | Video 02.11.2021 | 15:32
00:29
Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı 02.11.2021 | 15:16
04:40
03:51
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı 02.11.2021 | 15:01
03:16
Rusya'da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden 'cinayet' iddiası 02.11.2021 | 13:40
01:28
02:34
Yengesine dehşeti yaşattı.. Üzerine araç sürüp baltayla saldırdı! 02.11.2021 | 14:33
01:15
“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler | Video 02.11.2021 | 14:38
00:45
İzmir'de 24 milyon makaron ele geçirildi! 02.11.2021 | 14:32
01:18
Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.11.2021 | 14:28
01:41
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı | Video 02.11.2021 | 14:13
02:19
Çocuk kavgasında kadına saldırdılar! 02.11.2021 | 14:15
00:38
Genç kız düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı 02.11.2021 | 14:02
02:08
"İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan adamdan 19 yıldır haber alınamıyor! 02.11.2021 | 13:40
00:41
Afyonkarahisar merkezli 3 kentte JASAT operasyonu | Video 02.11.2021 | 13:54
00:19
05:11
Kamerunlu yapışık ikizler Türkiye’de yeniden doğdu | Video 02.11.2021 | 13:42
00:24
01:47
Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafriyat kamyonu ambulansa çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, kaza Antakya'dan İskenderun'a girişte Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Sabit Yurtgezen yönetimindeki hafriyat kamyonu otoban bağlantı yolundan İskenderun'a giriş yapmakta olan ambulansı son anda fark etti ve çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak yan yattı. Yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet hastanesine kaldırıldı. İskenderun Antakya karayolu tek taraflı trafiğe kapanırken, itfaiyenin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.
Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.