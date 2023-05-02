Video Yaşam Önüne atlayan köpeği ezip, böyle kaçtı | Video
Önüne atlayan köpeği ezip, böyle kaçtı | Video

Önüne atlayan köpeği ezip, böyle kaçtı | Video

02.05.2023 | 13:43

Büyükçekmece’de araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği ezerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı köpeği tedavi için veterinere götürürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükçekmece Pınartepe Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin beslediği 16 yaşındaki sokak köpeği Emel, cadde üzerinde yattığı sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü tarafından ezildi. Acı içinde kıvranan köpeği gören mahalle sakinleri, tedavi için emeli veterinere götürdü. Sağ ve sol ayaklarında ağır yaralar oluşan köpeğin durumunun halen kritik olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine ve gerekli kurumlara şikayetlerde bulunan mahalle sakinleri, en kısa zamanda Emel isimli köpeği ezen sürücünün bulunmasını isterken, polis ekipleri çok geçmeden araç sürücüsünü yakaladı. İ.K. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"ETRAFTA İNSAN KILIKLI BİR SÜRÜ YARATIK VAR. ARTIK BU HAYVANLARIN EZİYETİ BİTSİN"
Mahalle sakinlerinden Özlem Diktürk Ergun, "Bizim burada baktığımız 6 tane can dostumuz var. Köpeğimiz Emel'de bunlardan birisiydi. Aralarında en yaşlısıydı. Sokağın kenarında yatıyordu. Bir araç hiç acımadan bilinçli bir şekilde hayvanı altına aldı ve ezdi. Ön ve arka sağ patileri paramparça oldu. Yarın ameliyat olacak fakat 16 yaşında olduğu için anesteziyi kaldırabilir mi bilemiyoruz. Gerekli kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Artık bu hayvanların bu eziyeti bitsin. Etrafta insan kılıklı bir sürü yaratık var. Ben bir vatandaşım ve aynı zamanda bir hayvan severim. Öyle ki hayvanı olup da hayvan sevmeyen birisi değil, hayvanı olup gerçek bir hayvan severim. Çünkü hayvanı olup da dışarıdaki hayvanları yok sayan bir sürü insan var. En kısa zamanda bunu yapanın bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bugün Emel yarın bir başka bir hayvan aynı eziyete maruz kalacak. Artık bu canlıların, insanlardan çektiği zulüm bitmeli" dedi.

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