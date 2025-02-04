Önüne çıkan otomobile çarparak takla atan motosiklet sürücüsü şok geçirdi | Video
Amasya’da önüne çıkan otomobile çarparak takla atan motosiklet sürücüsü adeta şok geçirdi. Kaza sonrası ayağa kalkıp etrafta dolaşan motosikletli gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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