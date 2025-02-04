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Önüne çıkan otomobile çarparak takla atan motosiklet sürücüsü şok geçirdi | Video

Önüne çıkan otomobile çarparak takla atan motosiklet sürücüsü şok geçirdi | Video

04.02.2025 | 12:31

Amasya’da önüne çıkan otomobile çarparak takla atan motosiklet sürücüsü adeta şok geçirdi. Kaza sonrası ayağa kalkıp etrafta dolaşan motosikletli gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana gelen kazada Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'u' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobile çarparak takla attı. Ayağa kalkıp yaşadığı şokun etkisiyle etrafta dolaşan motosikletli gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kolundan yaralanan sürücünün binmeden önce takması için kaskını verdiği öğrenilen motosikletteki arkadaşı Elif O. (22) da ağır yaralandı. Yerde yatan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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