Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
İstanbul Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olup kaçan sürücü kamerada! 09.07.2021 | 10:20
01:44
03:05
Kartal'da beyzbol sopalı gasp dehşeti | Video 09.07.2021 | 10:28
04:09
Bu keçi, sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor | Video 09.07.2021 | 10:11
01:10
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 09.07.2021 | 10:11
01:04
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video 09.07.2021 | 10:09
04:10
06:19
01:01
01:20
02:24
Sakarya nehirde kaybolan Emirhan'dan acı haber! 09.07.2021 | 09:32
02:00
Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi | Video 09.07.2021 | 09:30
06:49
01:02
02:52
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video 09.07.2021 | 09:26
00:43
Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 09.07.2021 | 09:30
05:07
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 2 ölü! 09.07.2021 | 08:45
02:33
01:41
Sinop’ta faciadan dönüldü. Kamyonet uçurumun kenarında kaldı | Video 09.07.2021 | 08:49
00:58
İzmir Foça'da orman yangını! Soğutma çalışmalarından ilk görüntüler... 09.07.2021 | 08:41
Eyüpsultan’da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi. Yan yatan motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya böyle yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli, park halindeki araçların arasından fırlayan kedi nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden motosikletli yan yattı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kedi ise hızlıca kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.