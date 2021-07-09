Video Yaşam Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video
09.07.2021 | 10:00

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Eyüpsultan’da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi. Yan yatan motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya böyle yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli, park halindeki araçların arasından fırlayan kedi nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden motosikletli yan yattı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kedi ise hızlıca kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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