Video Yaşam Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video
Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video

Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video

08.11.2021 | 15:23

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Afyonkarahisar’da 3’ü kadın 4 kişinin eski dünürleri tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntülerde, katil zanlısına çevredekilerin engel olmaya çalışmasına rağmen, zanlının kimseyi dinlemeyip otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdığı anlar yer alıyor.

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Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Hafta sonu Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

4 KİŞİ 40 BİN TL'LİK SENET YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde ölüm yağan otomobilin başına gelen katil zanlısının önce aracın başına geldiği görülüyor. Daha sonra aracın şoför kapısını açan zanlı Kınçak, önce aracı kullanan eski damadı Yusuf Mercan'a ateş açtı. Mercan her ne kadar aracı hareket ettirip kaçmaya çalışsa da bundan başarılı olamadı. Araç hareket etmeyince katil zanlısı Kınçak bu defa aracın arka kapısının camına ateş açtı. Ardından aracın çevresini dolanan ardından aracın diğer kapılarını açıp içeri ateş açtı. Daha sonra çevreden gelenler Kınçak'ı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İlk başta kimseyi dinlemeyen Kınçak, birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Öte yandan, Kınçak'ın eski dünürlerini 40 bin TL'lik senedi icraya verdikleri için öldürdüğü de öğrenildi.

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