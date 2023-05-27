Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video 27.05.2023 | 10:10 Antalya’da trafikte yol vermeme yüzünden çıktığı iddia edilen olayda bir otomobil, kamyonetin önünü kesti. Otomobildekiler araçtan inip küfür ve tehditler savururken, olayın kavgaya dönüşeceğini düşünen kamyonet sürücüsü eşi v çocuğunun da bulunduğu aracım camlarını kapatıp kilitledi, ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar araç kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü şikayetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi D400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanında eşi ve çocukları bulunan Zafer Gök aracıyla seyir halindeyken sirenleri açık vaziyette gelen ambulansa yol verdi. Bu sırada ambulansı takip eden ve dörtlü ikaz lambaları açık olan bir başka araç iddiaya göre Gök'ün kullandığı araca çarptı. Ardından araçtan inenler Gök ile sözlü tartışmaya girdi. Olayın kavgaya dönüşeceğini anlayan Gök, camları kapatıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay anını anlatan Zafer Gök şunları söyledi: "Serik - Antalya istikametinden gelirken önümüzden sirenleri açık bir şekilde ilerleyen ambulansa yol verdim. Arkadan dörtlüleri açık bir araç vardı ona da yol verdim. Geldi arkadan aracımın arka köşesine vurdu. Sürekli şerit değiştirip duruyordu. '-Yapmamız gereken bir şey var mı?' diye sordum. '-Hayır' dedi. Küfür etmeye başladı. Ben camları kilitledim. Sonra önümüzü kestiler. Önümüzü kestikten sonra direk saldırıya geçtiler. Bende ilerlemek zorunda kaldım. Çünkü araç içerisinde eşim ve kızım vardı karşılık vermek istemedim. Karşılık versem daha kötü şeyler olabilirdi direk ayrılmayı tercih ettim. Suç duyurusunda bulunacağım. Eşim korktu 112' yi aradım seyir halindeyken. Çocuğum gece uyumadı. Bugün psikologdan randevu aldım. Elimizden gelen adli her yere müracaat edeceğiz hakkımızı arayacağız. Böyle insanların toplum içinde olmasını istemiyorum" dedi.