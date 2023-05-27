Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video
Antalya’da trafikte yol vermeme yüzünden çıktığı iddia edilen olayda bir otomobil, kamyonetin önünü kesti. Otomobildekiler araçtan inip küfür ve tehditler savururken, olayın kavgaya dönüşeceğini düşünen kamyonet sürücüsü eşi v çocuğunun da bulunduğu aracım camlarını kapatıp kilitledi, ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar araç kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü şikayetçi oldu.
Olay anını anlatan Zafer Gök şunları söyledi: "Serik - Antalya istikametinden gelirken önümüzden sirenleri açık bir şekilde ilerleyen ambulansa yol verdim. Arkadan dörtlüleri açık bir araç vardı ona da yol verdim. Geldi arkadan aracımın arka köşesine vurdu. Sürekli şerit değiştirip duruyordu. '-Yapmamız gereken bir şey var mı?' diye sordum. '-Hayır' dedi. Küfür etmeye başladı. Ben camları kilitledim. Sonra önümüzü kestiler. Önümüzü kestikten sonra direk saldırıya geçtiler. Bende ilerlemek zorunda kaldım. Çünkü araç içerisinde eşim ve kızım vardı karşılık vermek istemedim. Karşılık versem daha kötü şeyler olabilirdi direk ayrılmayı tercih ettim. Suç duyurusunda bulunacağım. Eşim korktu 112' yi aradım seyir halindeyken. Çocuğum gece uyumadı. Bugün psikologdan randevu aldım. Elimizden gelen adli her yere müracaat edeceğiz hakkımızı arayacağız. Böyle insanların toplum içinde olmasını istemiyorum" dedi.
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