Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı | Video

Tokat'ta polisin takibi sonucu ele geçirilip Hacettepe Üniversitesi'ne incelemeye gönderilen Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği tablonun orijinal olduğu tespit edildi.

Tokat'ta 16 Haziran 2020'de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarıyla İstanbul'dan kente gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan şüphelilerin yanındaki Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği bir tablo ele geçirildi. 1881 tarihli ve M. Berntzwiller imzası taşıyan eser, polis ekiplerince incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Edebiyat fakültesi sanat tarihi bölümü batı sanatı çağdaş sanat ana bilim dalı uzmanlarınca incelenen eserin orijinal olduğu belirlendi. Tokat Müzesi'nde koruma altına alınan eser, bir süre sonra sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'ESAS OLAN KÜLTÜREL DEĞERİDİR'

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığının çok olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Tarihi eserlerin değerlerine ilişkin sahici olmayan fiyatların konuşulması, efsanelerin oluşmasına neden oluyor ve özellikle bu efsanelerin peşinden giden dar gelirli vatandaşlarımız oluyor. Öncelikle onları uyarmak istiyorum; bunun maddi değerinden ziyade kültürel değerleri önemlidir. Bu topraklarda binlerce yıldır Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar olduğu gibi Mecusilere varana kadar bir sürü insan, bir arada barış içerisinde yaşadı. Onlar kendi inançlarının görüntüsünü çeşitli şekillerde hayata yansıttı. Bu tablo da onlardan birisidir. Eski Ahit'teki anlatıların bir tabloya dönüştürülmüş halidir. Bu batı dünyasında sıkça karşılaştığımız bir şeydir. Özellikle Hristiyan kültüründe çok belirgin olarak Eski ve Yeni Ahit'te, İncil'deki hikayelerin resmedildiğini görüyoruz. Avrupa'da bu daha da yaygındır. Bu da bizim Anadolu'da ortaya konulan bir üründür. Aslında bu ürünler, bizim Anadolu'nun hayatına ilişkin çok şey söyleyebilmek açısından önemlidir. Çünkü her zaman o tarihe ilişkin verilere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ama bir tablodaki ayrıntı; o günün yaşantısına, dinine, inancına, geleneğine açıklamalar getirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu tablonun maddi değeri değil, esas olan kültürel değeridir dedi.

'MÜZEMİZE SÜREKLİ BİR ESER AKIŞI SÖZ KONUSU'

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele eden kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Çakır, Türkiye'de de ilimizde de önemli başarılara imza attılar. Müzemize sürekli bir eser akışı söz konusu. İnsanlar, bilmeden hayal peşinde bütün zamanlarını, emeklerini, varlıklarını harcıyor. Efsanelere inanmasınlar. Bulduklarını müzeye getirsinler, bizimle paylaşsınlar. Devlet onların emeğinin karşılığını verecektir. Bu kıymetli eseri, uygun bir şekilde müzemizde sanatseverlerle buluşturacağız diye konuştu.

ŞÜPHELİLERE YENİDEN İŞLEM YAPILACAK

Öte yandan geçen yıl olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A., E.A., M.D. ve A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Tablonun orijinal olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında yeniden işlem yapılacağı belirtildi.