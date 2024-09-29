Video Yaşam Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti | Video
Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti | Video

Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti | Video

29.09.2024 | 08:34

İstanbul Büyükçekmece’de polis ekiplerince aranan şahsa yönelik operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli, kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamak için yaşadıkları eve operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, Hırsızlık, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Güveni Kötüye Kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 adet suç kaydı ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Uyuşturucu Ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. isimli şahısların kapıyı açmayarak direnmesi sonrası sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Hareket Ekiplerine karşı ateş açan, E.T. isimli şahsın, mermileri polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Yakalanacağını anlayan şahıs kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Ayrıca olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği açıklandı.

İhbar üzerine sokağa sağlık ekipleri de sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri apartmana girerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Öte yandan intihar eden şahsın 12 Kasım 2023 tarihinde Bağcılar'da bir gece kulübüne yönelik yapılan silahlı saldırıda Mehmet Bamyacı isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti | Video 02:16
Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti | Video 29.09.2024 | 08:34
Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine uçtu | Video 00:50
Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine uçtu | Video 29.09.2024 | 08:34
Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video 00:50
Otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, başka aracın altında kalarak can verdi | Video 29.09.2024 | 08:34
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 01:33
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 29.09.2024 | 08:34
AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı 00:41
AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı 28.09.2024 | 13:39
Fatih’te motosikletin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, sürücü kaçtı 00:17
Fatih'te motosikletin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, sürücü kaçtı 28.09.2024 | 10:32
Mersin’de korkutan yangında ev kullanılamaz hale geldi 00:56
Mersin’de korkutan yangında ev kullanılamaz hale geldi 28.09.2024 | 02:04
Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar! 03:30
Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar! 27.09.2024 | 23:17
Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar! 04:30
Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar! 27.09.2024 | 23:13
Artvin’de binanın yaşlı adamın üzerine çökme anı kamerada! 03:10
Artvin'de binanın yaşlı adamın üzerine çökme anı kamerada! 27.09.2024 | 19:09
Bingöl’de ruhsatsız silah ele geçirildi 00:15
Bingöl’de ruhsatsız silah ele geçirildi 27.09.2024 | 16:26
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın eşi: Şehitlerimizi unutmayalım 03:08
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın eşi: “Şehitlerimizi unutmayalım” 27.09.2024 | 16:15
Büyükçekmece’de engelli çocuğa şiddet iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı 02:18
Büyükçekmece'de engelli çocuğa şiddet iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı 27.09.2024 | 15:31
Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 00:23
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 27.09.2024 | 15:00
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 04:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 27.09.2024 | 13:48
Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 00:16
Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 27.09.2024 | 11:02
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 00:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49
1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:58
1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2024 | 10:42
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 02:45
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 27.09.2024 | 08:34
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı 02:03
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı 27.09.2024 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA