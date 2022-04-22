Video Yaşam Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video

Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video

22.04.2022 | 09:52

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İstanbul’da düzenlenen “Kaçak-Sahte İçki” operasyonunda piyasa değeri üç milyon lira olan 34 ton 33 litre alkollü sıvı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'ndeki bir TIR parkında, Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki bir adreste ve adreslerin önündeki araçlarda kaçak-sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Sahte içkilerin söz konusu adreslerde depolandığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı saptandı. Tespiti yapılan adreslere ve araçlara gerçekleştirilen operasyonla 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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