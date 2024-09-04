Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video
Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik yapılan operasyonda şahıs ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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