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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video

20.06.2023 | 11:05

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2 ilde devam eden uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı-projeli çalışma çerçevesinde Ordu'nun Fatsa ilçesi merkezli İstanbul ve Giresun illerinde 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 gram metamfetamin maddesi, 12 kök Hint keneviri bitkisi, 2 gram esrar, 4 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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