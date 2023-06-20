Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2 ilde devam eden uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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