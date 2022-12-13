Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Ordu’da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 13:54
00:12
00:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 13.12.2022 | 13:04
01:23
00:20
8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından böyle kurtardı | Video 13.12.2022 | 12:54
00:51
Sobaya tiner dökünce yüzü yandı | Video 13.12.2022 | 12:21
03:37
07:24
00:08
00:46
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı | Video 13.12.2022 | 11:14
08:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 13.12.2022 | 11:08
05:07
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
01:18
06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
00:53
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
Ordu’nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.
"GELİNİ ELİNDEN KURTARDIM, VURDUKTAN SONRA ODUNLA DÖVÜYORDU"
Olay sırasında eve yoğurt almaya giden kapı komşusu Eşref Hızarbaşı, yaşadıklarını anlattı. Baba Yaşar Ocak'ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Hızarbaşı, "Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve 'eyvah' dedim. İçeri girdiğimde Kadir'in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım çektim kenara. Emine'yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz" dedi.
Öte yandan hayatını kaybeden Kadir Ocak'ın bir süredir yakın komşularına mezarlıklardan bahsettiği, "Mezar alanlarının düzenlenmesi için toplanalım" dediği ve tek yerlerinin mezarlık olduğu gibi söylemlerde bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.