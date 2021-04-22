Ordu'da ayaklarına ip dolanan güvercinin kurtarılma anı kamerada
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Ordu'da ayaklarına ip dolandığı için uçamayan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Yalı Cami bahçesinde oturan vatandaşlar, ayaklarına ip dolandığı için uçamayan güvercini fark etti. Yardıma koyulan vatandaşlar yem atarak, güvercini yakaladı. Güvercinin ayağındaki ipi kesen vatandaşlar, yarayı da kolonyayla temizledikten sonra kuşu doğaya bıraktı.