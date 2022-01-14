Video Yaşam Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video

Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video

14.01.2022 | 08:55

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ORDU'nun Ünye ilçesindeki bentonit fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Ünye'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki bentonit fabrikasının depo bölümünde saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık 100 işçi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri depodaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevrede paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo bölümünde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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