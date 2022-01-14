Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
04:21
01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
01:48
00:44
02:11
Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
00:15
00:27
Alanya’da yangın paniği | Video 13.01.2022 | 21:44
00:27
SON DAKİKA: Alanya'daki yangın paniği kamerada 13.01.2022 | 21:48
00:25
SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 13.01.2022 | 21:35
00:25
Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video 13.01.2022 | 21:30
ORDU'nun Ünye ilçesindeki bentonit fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ünye'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki bentonit fabrikasının depo bölümünde saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık 100 işçi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri depodaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevrede paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo bölümünde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.