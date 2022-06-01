Ordu'da dehşete düşüren görüntüler! Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdı | Video
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu. İş makinesi ile kendini kovalayan operatörden kurtulmaya çalışan otomobil sürücünün korku dolu anları ise anbean kameraya yansıdı.
Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.