Video Yaşam Ordu’da ev yangını | Video
Ordu’da ev yangını | Video

Ordu’da ev yangını | Video

14.03.2023 | 22:26

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

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