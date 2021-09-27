Video Yaşam Ordu’da FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Ordu’da FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Ordu’da FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
27.09.2021 | 09:25

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Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 42’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki esnasında yakınları destek için alkış tuttu.

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FETÖ/PDY'nin Ordu'daki yeni yapılanmasına yönelik olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında örgüte büyük darbe vuruldu. Adım adım iz sürülen ve hiçbir detayın gözden kaçırılmadığı soruşturmada 16'sı KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi ilk etapta gözaltına alındı, sonrasında ise bir kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 44'e yükseldi. İletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takiple deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanması çökertildi. Derinleştirilen soruşturmada FETÖ'nün hücrelerinin hala aktif olduğu da ortaya çıktı.

SORUŞTURMA 6 AY ÖNCE BAŞLATILDI
6 ay önce başlayan soruşturma kapsamında tüm detaylar en küçük ayrıntılarına kadar araştırılırken, şüphelilerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce iletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Elde edilen deliller FETÖ'nün çirkin ve karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜT ÜYELERİNE 'SÜT DAĞITIMI' ADI ALTINDA YARDIM
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu ile şüpheliler, Gülyalı ilçesinde bir araya geldikleri restoranda himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında tespit edilen diğer şüphelilere de eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir adet ruhsatsız silah, 11 adet mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Bu parayla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine 'Süt dağıtımı' adı altında yardım yapıldığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK ESNASINDA ALKIŞ TUTTULAR
Toplamda 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında emniyetteki sorguları tamamlanan 42 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin yakınları, adliyeye sevk işlemi olmadan önce tepki gösterdi. Şüphelilerin adliyeye sevki esnasında ise adliye önünde bekleyen yakınları, şüphelilere destek için alkış tutarak, 'bravo, sizin bir suçunuz yok yavrum' gibi ifadeler kullandılar. Öte yandan gözaltında bulunan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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